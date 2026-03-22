В Воронежской области косули сменили зимний рацион на весеннее меню солнечных опушек

Пока лесные чащи все еще скрыты под плотным снежным одеялом, на солнечных опушках соснового бора весна уже вступила в свои права. Здесь снег сошел полностью, обнажив для косуль заветные островки сухой травы и первые зеленые растения. Животные охотно выходят на эти открытые участки, не пугаясь даже близости проселочных дорог. Об этом рассказали эксперты из Воронежского заповедника 21 марта.