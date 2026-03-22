В Воронежской области косули сменили зимний рацион на весеннее меню солнечных опушек

Пока лесные чащи все еще скрыты под плотным снежным одеялом, на солнечных опушках соснового бора весна уже вступила в свои права. Здесь снег сошел полностью, обнажив для косуль заветные островки сухой травы и первые зеленые растения. Животные охотно выходят на эти открытые участки, не пугаясь даже близости проселочных дорог. Об этом рассказали эксперты из Воронежского заповедника 21 марта.
Опушка служит животным не только «столовой», где можно полакомиться ветками кустарников или выкопать из песка желуди, закатанные туда автомобильными колесами, но и безопасным местом для отдыха, где густые заросли надежно скрывают их от посторонних глаз.
По словам фенолога Инны Сапельниковой, настоящим сюрпризом для копытных в этом сезоне стало богатое «зеленое меню», сохранившееся благодаря аномально теплому ноябрю и защите высокого снежного покрова. Вместе с фенологами удалось выяснить, что под снегом успешно перезимовали в сочном состоянии чистотел, одуванчик, яснотка, герань Роберта и пастушья сумка. Косули активно раскапывают лесную подстилку в поисках первых ростков пролески сибирской и ветреницы лютичной — долгожданных первоцветов, ради которых они готовы трудиться, разрывая копытами грунт.
Даже сухие стебли мыльнянки или звездчатки идут в ход, помогая животным восстановить силы после однообразного зимнего рациона.