Нижегородские практики по улучшению инвестклимата представили в Москве

Команда региона рассказала о системной цифровизации инвестиционно-строительного цикла — от подбора участка до ввода объекта.

Управленческая команда из Нижегородской области представила свой опыт в ходе реализации федеральной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» в Москве, сообщили в пресс-службе правительства региона. Поддержка бизнеса соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. Команда региона рассказала о системной цифровизации инвестиционно-строительного цикла — от подбора участка до ввода объекта. Уже удалось сократить сроки оказания услуг инвесторам на 30%. С февраля 2026 года в Государственной системе обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области (ГИСОГД) доступна услуга по получению разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка.

Приоритеты — качественное сопровождение проектов, вовлечение объектов культурного наследия в экономический оборот, развитие преференциальных территорий. В ноябре 2025 года расширена ОЭЗ «Кулибин» (включен участок в Боре), в Володарском округе планируется строительство первого в регионе государственного индустриального парка. На инвестпортале области запущена «Витрина проектов ОКН».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.