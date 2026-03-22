Школьница из Белгородской области стала призером регионального этапа ВсОШ

В Белгородской области Валерия Беличенко завоевала призовые места сразу по двум предметам на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщили в окружной администрации. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Высокие результаты она показала по русскому языку и праву. Валерия учится на «отлично» все 11 лет, является стипендиаткой главы округа. Она неоднократно побеждала и становилась призером муниципального этапа по географии, математике, химии, английскому языку и обществознанию. Также школьница участвует в олимпиадах ведущих университетов, занимается волонтерской деятельностью и помогает в организации мероприятий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.