Алтайская предпринимательница вошла в ТОП-350 рейтинга «Индекс дела»

Ксения Жарикова, руководитель компании «АлтайАвиаКейтеринг», вошла в ТОП-350 Всероссийского рейтинга «Индекс дела», сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Работа соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ее путь в бизнесе начался в 2016 году с выездного кейтеринга, а с 2023 года она развивает направление бортового питания в аэропорту Барнаула. Сегодня компания обеспечивает питанием пассажиров и экипажи всех авиакомпаний, вылетающих из столицы Алтайского края.
Предприятие использует только натуральные продукты местных поставщиков, разрабатывает индивидуальное меню с учетом класса обслуживания и специальных категорий питания. В 2025 году Ксения запустила производство натуральной косметики SeninaKSCosmetics и развивает сувенирный магазин «АвиаМаркет». Коллектив компании насчитывает около 50 человек, по итогам прошлого года рост показателей составил 10%.
Предпринимательница активно взаимодействует с центром «Мой бизнес», участвует в программе «Мама — предприниматель» и образовательных мероприятиях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.