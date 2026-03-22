После нападения курьера на автоледи в Воронеже возбудили уголовное дело

На курьера, напавшего на автоледи в центре Воронежа, заведено уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). Выполняется комплекс необходимых следственных действий. Об этом сообщает СУ СК по Воронежской области.
Напомним, что видео нападения курьера на женщину-водителя появилось воронежских соцсетях 20 марта. Инцидент случился у дома № 27 по улице Никитинской. По данным очевидцев, между курьером и девушкой за рулем автомобиля возник конфликт.
Предположительно, автомобилистка могла задеть его мопед. В ответ доставщик психанул, остановился перед автомобилем, создав помеху на дороге, на что автоледи отреагировала звуковым сигналом. После этого курьер из службы доставки якобы несколько раз ударил мопедом по кузову машины. Когда автомобилистка вышла из салона, мужчина схватил её за волосы и ударил лицом об автомобиль. Вмешательство других водителей помогло остановить агрессию.