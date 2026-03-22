На севере Волгограда жителям вернули воду после замены трубопровода

В Волгограде жителям улиц Кузнецова, 39-й Гвардейской, Уссурийской, Короткой и Сочинской в Краснооктябрьском районе вернули воду. В ночь на 22 марта 2026 года коммунальщики завершили ремонт четырех участков ветхого довоенного трубопровода, сообщают «Концессии водоснабжения». Правда, проблему решили не до конца, и в начале следующей неделе жильцов ждут новые отключения.