На севере Волгограда жителям вернули воду после замены трубопровода

В Волгограде жителям улиц Кузнецова, 39-й Гвардейской, Уссурийской, Короткой и Сочинской в Краснооктябрьском районе вернули воду. В ночь на 22 марта 2026 года коммунальщики завершили ремонт четырех участков ветхого довоенного трубопровода, сообщают «Концессии водоснабжения». Правда, проблему решили не до конца, и в начале следующей неделе жильцов ждут новые отключения.
— В ходе обследования было выявлено, что на данном участке проходит трубопровод, который прокладывался сразу после войны и давно нуждается в модернизации. Специалистам предстоит замена 150 метров водовода, — заявили в компании.
В воскресенье жители этого микрорайона проведут домой и могут спокойно сделать свои домашние дела. График отключений на новую неделю пока не опубликован.