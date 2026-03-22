Профилактику проведут на радио и ТВ в Ростовской области

С 23 по 27 марта в шести населенных пунктах Ростовской области возможны перебои в работе радио и ТВ в связи с профилактическими работами. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются:
23 марта: поселок Зеленолугский Мартыновского района (с 11 до 17 часов);
24 марта: село Весело-Вознесенка Неклиновского района (с 10 до 16 часов) и слобода Большая Мартыновка Мартыновского района (с 11 до 17 часов);
25 марта: поселок Орловский Орловского района (с 11 до 17 часов);
26 марта: хутор Камышев Зимовниковского района (с 11 до 17 часов);
27 марта: хутор Камышевка Орловского района (с 11 до 17 часов).
Также до 27 марта некоторые передачи могут прерываться из-за солнечной интерференции. Возможны перерывы в вещании продолжительностью до 5 минут.
Напомним, интерференция — физическое явление, когда один сигнал перекрывается другим. Например, первый источник сигнала — Солнце, а второй — один из искусственных спутников Земли, используемый в качестве ретранслятора для телевидения. В таких случаях сигналы суммируются, и основной информационный поток искажается или пропадает. Подобный белый шум обычно фиксируют осенью и весной.
