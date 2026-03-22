Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профилактику проведут на радио и ТВ в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о временных перебоях в работе ТВ и радио.

Источник: Комсомольская правда

С 23 по 27 марта в шести населенных пунктах Ростовской области возможны перебои в работе радио и ТВ в связи с профилактическими работами. Предупреждение об этом опубликовали на сайте РТРС.

Перебои в вещании ожидаются:

23 марта: поселок Зеленолугский Мартыновского района (с 11 до 17 часов);

24 марта: село Весело-Вознесенка Неклиновского района (с 10 до 16 часов) и слобода Большая Мартыновка Мартыновского района (с 11 до 17 часов);

25 марта: поселок Орловский Орловского района (с 11 до 17 часов);

26 марта: хутор Камышев Зимовниковского района (с 11 до 17 часов);

27 марта: хутор Камышевка Орловского района (с 11 до 17 часов).

Также до 27 марта некоторые передачи могут прерываться из-за солнечной интерференции. Возможны перерывы в вещании продолжительностью до 5 минут.

Напомним, интерференция — физическое явление, когда один сигнал перекрывается другим. Например, первый источник сигнала — Солнце, а второй — один из искусственных спутников Земли, используемый в качестве ретранслятора для телевидения. В таких случаях сигналы суммируются, и основной информационный поток искажается или пропадает. Подобный белый шум обычно фиксируют осенью и весной.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.