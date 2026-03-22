В поселке Борисоглебском Ярославской области обустроят детскую площадку

Ее вместе с зоной для занятий спортом оборудуют в парке на улице Солнечной.

Детскую игровую площадку и зону для занятий спортом оборудуют в парке на улице Солнечной в поселке Борисоглебском в Ярославской области. Работы по благоустройству проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.

Напомним, что на месте парка ранее был пустырь. Во время предыдущих работ по благоустройству этой общественной территории специалисты укрепили берега пруда, проложили прогулочные дорожки, установили скамейки-качели, беседку и амфитеатр, смонтировали освещение.

В этот раз, помимо оборудования детской игровой площадки и зоны для занятий спортом, мастера разместят в парке ограждение. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.