23 марта сильный ветер ожидается в Красноярском крае

Синоптики Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют сильный ветер в ряде территорий Красноярского края. Так, 23 марта на юге Таймыра местами ожидается сильный восточный ветер. Ночью порывы составят 15−17 м/с, днем 15−20 м/с. В центральных округах днем местами прогнозируют сильный юго-западный ветер с порывами до 18 м/с. На дорогах центральных и южных округов региона сохранится гололедица. В горных районах Красноярского края лавиноопасно. Добавим, в Красноярске, 23 марта ожидается юго-западный ветер 5−10 м/с, днем порывы 15−18 м/с. Ночью термометры покажут −1…+1°С, днем +3…+5°С.