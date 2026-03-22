Где хорошо, там и Родина: почему иностранцы переезжают в Нижегородскую область

Одни ищут в России духовные корни, другие — возможность строить и создавать бизнес, а третьи просто хотят жить в безопасности. Руководитель нижегородского Агентства «ОКА» Якоб Пиннекер рассказал порталу «Живем в Нижнем», как иностранцы празднуют Пасху, учат русский язык и почему вместо Москвы они выбирают регионы.
Россия без «розовых очков».
Агентство «ОКА» начало работать в Нижегородской области 1 июля 2024 года. С тех пор от иностранцев поступило больше 1100 заявок на переезд в Россию. Около 100 человек уже называют Нижегородскую область своим новым домом. Среди новоселов — выходцы из США, Канады, Германии, Великобритании и даже далекой Новой Каледонии.
«За каждой семьей, которая начинает свою новую жизнь в России, стоит личная история. Кто-то ищет стабильность, кто-то — новые профессиональные возможности, кто-то — духовные корни. Но все они готовы строить здесь новую жизнь, вкладывая в неё всё, что у них есть», — говорит руководитель агентства «ОКА» Якоб Пиннекер. На фото руководитель Агентства «ОКА» Якоб Пиннекер, источник: Агентство «ОКА».
Три четверти переселенцев — это 23 семьи, причем пять из них — многодетные. В ближайшее время в Нижегородскую область переедет еще несколько семей из стран Европы.
«Нередко люди обращаются к нам, только задумываясь о возможности жить в России, имея романтизированное представление о стране и находясь в так называемых “розовых очках” относительно простоты переезда: люди считают, что здесь им дадут жильё и финансовые выплаты, и что они с первых дней станут членами нового общества. Наша задача — помочь человеку увидеть страну объективно», — сказал Якоб Пиннекер.
Первое, что советуют специалисты будущим переселенцам, — приехать в Россию по туристической визе. Так человек сможет своими глазами увидеть страну, почувствовать ее ритм и понять, действительно ли он готов здесь жить.
Если решение принято, Агентство «ОКА» включается в работу в полную силу. Сотрудники помогают на каждом этапе: подсказывают, какие документы собрать, сколько ждать ответа и что изменится в жизни с новым статусом.
Фото: Агентство «ОКА».
«Мы буквально ведем человека за руку. Именно поэтому мы вкладываем столько сил в развитие комьюнити переселенцев. Масленица с блинами и хороводами. Пасха, где даже незнакомые люди угощают друг друга куличами. Осенний фестиваль, на котором пахнет сразу несколькими национальными кухнями. И Новый год — с настоящим Дедом Морозом, который знает, что сказать каждому ребёнку», — рассказал Якоб Пиннекер.
Для иностранцев, планирующих открыть бизнес, тоже предусмотрено сопровождение. Специалисты консультируют по вопросам регистрации юридического лица или ИП, помогают открывать счета в российских банках. По данным агентства, общий финансовый поток от переехавших иностранцев оценивается в 270 млн рублей.
Дети переселенцев учат русский язык по совместной программе со «Школой 800», а взрослые осваивают великий и могучий на базе НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.
Провинциальная география.
Семья Кларот приехала в Нижегородскую область с другого конца света — из Новой Каледонии (территория Франции на островах Тихого океана). Глава семьи Лоран задумал серьезный бизнес-проект — производство экологичных удобрений с экспортом в страны БРИКС. А его дочь Элла тем временем осваивает русский язык в нижегородском вузе.
На фото (слева направо): Лоран и Элла Кларот, источник — Агентство «ОКА».
Супруги Кевин и Патриция Голембевски приехали из Германии с конкретной целью — строить. В прямом смысле. Кевин по профессии строитель, и вместе с женой они планируют открыть в Нижегородской области свою компанию. Ну и, конечно, возвести здесь собственный дом. Своими впечатлениями о жизни в России супруги делятся в соцсетях.
На фото (слева направо): Патриция и Кевин Голембевски, источник — Агентство «ОКА».
Семья Барбен приехала в Нижегородскую область из США. Еще до переезда американцы приняли православие и крестились в русской церкви. Сейчас глава семьи Рэй готовится преподавать английский в языковом институте, а его дочери учат русский язык.
На фото (слева направо): София и. Рэй Барбен, источник — Агентство «ОКА».
«По словам наших переселенцев, ключевыми причинами для переезда в Россию становятся желание жить в традиционном обществе, ориентированном на духовное и культурное развитие, а также фундаментальное стремление к безопасности для себя и своих близких. Для многих приятным открытием становятся вещи, которые россияне давно не замечают. Это чистое и безопасное метро. Магазины, работающие круглосуточно. Современные школы и кружки, где дети быстро находят друзей, несмотря на языковой барьер», — говорит Якоб Пиннекер.
Многие иностранцы представляют Россию по открыткам: Кремль в Москве и разводные мосты в Петербурге. Но в Агентство часто приходят с запросом: «А есть у вас жизнь не в столице?».
Оказывается, дело в привычном укладе. На родине многие переселенцы жили как раз в небольших городах или пригородах. Им нужен спокойный ритм, но с нормальной инфраструктурой, рядом с природой и желательно в своем доме. И Нижегородская область, по словам Якоба Пиннекера, как раз подходит под это описание.