Якоб Пиннекер объяснил причины переезда европейцев в Нижегородскую область

Руководитель агентства «ОКА» Якоб Пиннекер рассказал изданию «Живем в Нижнем», почему граждане США и стран Европы переезжают в Нижегородскую область.
По его словам, за каждой семьей, которая начинает свою новую жизнь в России, стоит личная история.
«Кто-то ищет стабильность, кто-то — новые профессиональные возможности, кто-то — духовные корни. Но все они готовы строить здесь новую жизнь, вкладывая в неё всё, что у них есть», — говорит Якоб Пиннекер.
К примеру, семья Кларот из Новой Каледонии (территория Франции на островах Тихого океана, — прим.), задумала открыть производство экологичных удобрений. В дальнейшем они хотят продавать свою продукцию в страны БРИКС.
«Для многих приятным открытием становятся вещи, которые россияне давно не замечают. Это чистое и безопасное метро, магазины, работающие круглосуточно, современные школы и кружки», — сказал Якоб Пиннекер.
Немцы Кевин и Патриция Голембевски планируют открыть в Нижегородской области строительную компанию и мечтают построить здесь собственный дом. А вот семья Барбен из США еще до переезда в Россию приняла православие и крестились в русской церкви. Глава семьи Рэй планирует преподавать английский в языковом институте.
«В отличие от столичного ритма с его бесконечной гонкой, регион предлагает размеренный уклад, развитую городскую инфраструктуру и при этом — реальную доступность природы, возможность жить в своём доме, не отказываясь от благ цивилизации», — сообщил Якоб Пиннекер.
На данный момент агенство «ОКА» уже приняло более 1100 заявок от иностранцев на переезд в Росиию.