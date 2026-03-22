В Хабаровском крае введут штрафы за небезопасный отдых детей у воды

В Хабаровском крае планируют наказывать рублем за несоблюдение мер безопасности детей на водных объектах. Соответствующий законопроект, инициированный прокурором региона, поддержал комитет Законодательной думы по местному самоуправлению. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Поводом для ужесточения правил стала пугающая статистика: в 2025 году на водоемах края погибли 14 детей, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Законопроект предлагает штрафовать граждан на сумму от одной до трех тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание составит до пяти тысяч, а для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.
По мнению авторов инициативы, такие меры помогут дисциплинировать отдыхающих и владельцев территорий у воды. Помимо штрафов, прокуратура потребовала от глав муниципалитетов официально закрепить места, пригодные для отдыха, и благоустроить их. Комитет рекомендовал Думе принять документ в первом чтении.
