В Хабаровском крае введут штрафы за небезопасный отдых детей у воды

Поводом для ужесточения правил стала пугающая статистика: в 2025 году на водоемах края погибли 14 детей, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Законопроект предлагает штрафовать граждан на сумму от одной до трех тысяч рублей. Для должностных лиц взыскание составит до пяти тысяч, а для юридических лиц — до 50 тысяч рублей.