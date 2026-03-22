Около 100 граждан стран Запада переехали в Нижегородскую область с 2024 года

С начала работы нижегородского агентства «ОКА» около 100 граждан стран Запада переехали в Нижегородскую область и остались жить здесь. Об этом изданию «Живем в Нижнем» сообщил руководитель агентства Якоб Пиннекер.
Агентство «ОКА» начало работать с 1 июля 2024 года. С тех пор уже более 1100 иностранных граждан оформили заявки на переезд. Для сотни из них Нижегородская область стала новым домом — в регионе теперь живут выходцы США, Канады, Германии, Великобритании и даже далекой Новой Каледонии.
К слову, 75% переселенцев — это члены 23 семей, пять из которых многодетные. Скоро в Нижегородскую область переедут еще несколько семей из стран Европы.
Причины, почему же граждане зарубежья выбирают Нижегородскую область, различны. Некоторые переселенцы выбирают Россию из-за стабильности. Кто-то из иностранцев ищет новые профессиональные возможности, а кто-то — духовные корни.