Около 100 граждан стран Запада переехали в Нижегородскую область с 2024 года

Агентство «ОКА» начало работать с 1 июля 2024 года. С тех пор уже более 1100 иностранных граждан оформили заявки на переезд. Для сотни из них Нижегородская область стала новым домом — в регионе теперь живут выходцы США, Канады, Германии, Великобритании и даже далекой Новой Каледонии.