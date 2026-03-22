Более 2 тысяч книг собрали в Перми для благотворительного фестиваля

В Перми завершился сбор книг для благотворительного фестиваля «Переплёт». Как сообщают организаторы, за три недели жители города принесли более 2 тысяч изданий. Все они будут представлены на книжной ярмарке — центральном событии фестиваля.
Средства, вырученные на «Переплёте», направят на переезд «Территории передышки» в новый дневной центр. Это позволит организации помогать большему числу людей, оказавшихся без дома.
Гостей фестиваля также ждут лекторий, мастер-классы, встречи с известными писателями, публичные чтения, игры в «Подземелья и Драконы» и многое другое. Одним из главных событий станет День книжных клубов Перми: 29 марта на одной площадке соберутся сразу шесть читательских объединений. Посетить заседания клубов можно будет за благотворительное пожертвование.
Фестиваль «Переплёт» пройдёт в Частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44) с 28 по 29 марта.