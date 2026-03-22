Более 1100 заявок на переезд в Россию поступило в нижегородское агентство «ОКА»

С 1 июля 2024 года в нижегородское агентство «ОКА» поступило более 1100 заявок от иностранцев, которые хотят переехать в России. Такую статистику порталу «Живем в Нижнем» предоставил глава агентства Якоб Пиннекер.
Чуть больше чем за полтора года в Нижегородскую область переехали около 100 иностранцев. Ранее они проживали в США, Германии, Канаде, Великобритании и Новой Каледонии. Новую страницу жизни в регионе начали 23 семьи.
«За каждой семьей, которая начинает свою новую жизнь в России, стоит личная история. Кто-то ищет стабильность, кто-то — новые профессиональные возможности, кто-то — духовные корни. Но все они готовы строить здесь новую жизнь, вкладывая в неё всё, что у них есть», — говорит руководитель агентства «ОКА» Якоб Пиннекер.
В ближайшее время Нижегородская область примет еще несколько семей, которые переедут из стран Европы. К слову, многие иностранцы также планируют или уже открыли бизнес в России. Общий финансовый поток от новоселов оценивается уже в 270 млн рублей.