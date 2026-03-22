Минлесхоз сказал, правда ли, что белорусы не могут сами заготовить березовый сок

Минлесхоз Беларуси прокомментировал информацию в интернете о запрете заготовки березового сока в индивидуальном порядке.

Источник: Комсомольская правда

Минлесхоз обратил внимание белорусов на то, что в интернете появилась информация о якобы запрете частным лицам заниматься самостоятельной заготовкой березового сока.

«Это не соответствует действительности», — отметили в министерстве и сослались на Лесной кодекс Беларуси, где право самостоятельно сбора сока прописано.

Для самостоятельной заготовки березового сока надо, как всегда, обратиться в ближайшее лесничество, специалисты подскажут участки, пригодные для заготовки, расскажут об особенностях сбора сока.

Приобрести заготовленный лесничествами березовый сок можно будет на фирменных торговых площадках, на территории лесхозов и лесничеств и других специально отведенных местах.