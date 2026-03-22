Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Война на Ближнем Востоке может сократить популяцию российских перелётных птиц — учёный

Запуски ракет и взрывы мешают пернатым возвращаться привычным маршрутом.

Источник: Клопс.ru

Боевые действия на Ближнем Востоке могут сказаться на перелётных птицах, которые зимовали у Персидского залива и теперь возвращаются в Россию. Об этом, ссылаясь на исследователя в области окружающей среды из университета Катара Мохсена Яфи, пишет РИА Новости в воскресенье, 22 марта.

«С учётом вылетов сотен военных самолётов, запусков бомб, ракет высока вероятность, что перелётные птицы не смогут использовать привычный маршрут через воздушное пространство Ирана для возвращения в родные края, а для них смена путей миграции бывает смертельно опасной, в том числе из-за истощения, если маршрут удлиняется, и грозит сокращением популяции», — отметил учёный.

Яфи отметил, что экологи пока не могут в деталях оценить ущерб природе в районах, где идут боевые действия. Полноценным исследованиям мешает сама обстановка, но, по его мнению, вред для окружающей среды очевиден уже сейчас:

«Война — это разрушение природы. Только представьте, сколько ядовитых веществ оказалось в Персидском заливе, Аравийском море, Ормузском проливе из-за уничтоженных танкеров с топливом. Выпускаются тысячи ракет и бомб, летают загрязняющие атмосферу военные самолёты. Их рёв, звуки взрывов воздействуют и на птиц, и на животных».

Исследователь также полагает, что постоянные перехваты ракет над морем в аравийских монархиях могут менять и морскую экосистему.

Через Калининградскую область мигрируют тысячи перелётных гусей. Две огромные стаи попали в объектив фотографа из Черняховска в течение пяти дней.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше