В Нижнем Новгороде потеплеет до +13 градусов на следующей неделе

Температура воздуха в Нижем Новгороде прогреется до +13 градусов на следующей неделе. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник ожидается +10 градусов. Будет облачно, без осадков. Во вторник максимальная температура воздуха +8 градусов, дождя также не обещают.
На повышение температура пойдёт в среду — до +11 градусов. В четверг +11 градусов, но пройдёт кратковременный дождь.
В пятницу ещё теплее и +12 градусов. В субботу разогреет до +13 градусов, но временами ожидается небольшой дождь.