Жительницы Кубани выиграли всероссийские состязания по спортивным танцам

Наград были удостоены Разият Алиева и Анастасия Пивень.

Источник: Национальные проекты России

Воспитанницы спортивной школы в кубанской станице Марьянской Разият Алиева и Анастасия Пивень стали победителями чемпионата и первенства Российского танцевального союза, сообщили в администрации Красноармейского района Краснодарского края. Проведение таких состязаний отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».

Уточним, что соревнования состоялись 13−15 марта в Москве. Разият и Анастасия выступили в категориях Н+Е и Е+Д с программами «Стандарт» и «Латиноамериканская». К участию в состязаниях танцовщиц подготовили тренеры-преподаватели Лидия Водовская, Диана Клингер и руководитель клуба «Арт-Домино» Владимир Орлов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

