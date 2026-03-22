В Ленобласти к сентябрю отремонтируют мост через реку Лебяжью

Мост через реку Лебяжью отремонтируют в Ломоносовском районе Ленинградской области к 1 сентября, сообщили в дорожном комитете региона. Работы по обновлению переправы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приступили к устройству двух береговых опор из буронабивных столбов. Протяженность обновленного моста превысит 24 погонных метра. На переправе смонтируют освещение и барьерное ограждение, уложат тротуар для пешеходов. На время проведения работ движение организовано по временному мосту.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.