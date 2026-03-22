Футболисты из Альметьевска вышли в финал всероссийского турнира

Команда ШКИД из Альметьевского детского дома в Республике Татарстан стала победителем регионального этапа всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», сообщили в региональном министерстве образования и науки. Турнир организован в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
В состязаниях в Казани участвовали более ста спортсменов из семи регионов Приволжья в двух возрастных группах. В младшей группе команда Татарстана в упорной борьбе заняла второе место в группе, а в плей-офф дважды обыграла соперников со счетом 2:1. В старшей группе победителем стала команда «Интер» из Оренбурга.
Теперь альметьевские футболисты представят Приволжский федеральный округ в финале турнира в Сочи, который пройдет с 18 по 23 мая. Победители соревнований получат возможность провести выходные со сборной России по футболу на товарищеских матчах в июне.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.