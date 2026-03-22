Футболисты из Альметьевска вышли в финал всероссийского турнира

В состязаниях в Казани участвовали более ста спортсменов из семи регионов Приволжья в двух возрастных группах. В младшей группе команда Татарстана в упорной борьбе заняла второе место в группе, а в плей-офф дважды обыграла соперников со счетом 2:1. В старшей группе победителем стала команда «Интер» из Оренбурга.