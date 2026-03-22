В Октябрьске Самарской области 11 семей получили жилищные свидетельства

Вручение свидетельств о праве на социальную выплату для покупки или строительства жилья прошло в Октябрьске Самарской области, сообщили в администрации городского округа. Документы получили 11 молодых семей, что соответствует целям национального проекта «Семья».
Благодаря субсидии семьи смогут улучшить жилищные условия. Одна из получателей, семья Панкратовых, поделилась, что не ожидала такого скорого результата. Теперь они планируют приобрести квартиру.
«Каждый человек хочет жить в собственной квартире или доме. И наше государство дает молодым семьям такую возможность. Благодаря этой поддержке они смогут приобрести свое жилье», — отметил глава г. о. Октябрьск Владимир Ревин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.