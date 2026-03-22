В Казани назовут учителя года Республики Татарстан — 2026

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» подведут 23 марта в Казани, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. Конкурс соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
Всего в школьном этапе конкурса в Татарстане участвовали более 1800 педагогов, в муниципальном — более 900, в зональном — 92 человека. В финальных испытаниях участвуют 62 педагога: 41 — в номинации «Учитель года» и 21 — в номинации «Педагогический дебют». Средний возраст участников в основной номинации — 36 лет, в дебютной — 24 года. Самому молодому учителю года — 25 лет, самому старшему — 55. Среди дебютантов самый молодой — 21 год, самый старший — 27 лет 11 месяцев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.