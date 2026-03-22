Мошенники украли 250 тысяч у жительницы Дзержинска под видом продления сим-карты

В Дзержинске 48-летняя упаковщица лишилась более 250 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Женщине позвонили с неизвестного номера и убедили назвать код из СМС. Подробности сообщили в полиции Нижегородской области.
Все началось с ряда телефонных звонков, на один из них женщина все-таки ответила. Неизвестный на проводе представился сотрудником банка и с ходу предупредил: срок действия сим-карты истекает. Чтобы его продлить, нужно назвать код из СМС, и дзержинка доверчиво продиктовала цифры.
Следом в мессенджер пришла ссылка с QR-кодом, по которой женщина перешла. После этого с ее кредитной карты дважды списали деньги на общую сумму 251 479 рублей.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Полиция вновь напоминает главные правила финансовой безопасности. Сотрудники банков и операторы связи никогда не запрашивают коды из СМС по телефону, поэтому если у вас спрашивают код — это мошенники. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам от незнакомцев, сканировать QR-коды и тем более давать удаленный доступ к телефону. В случае подозрительного звонка лучше сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк или оператору по официальному номеру.
А если вы все же стали жертвой мошенников, немедленно обращайтесь в полицию по номеру 02 или 102 с мобильного. Чем быстрее поступит заявление, тем выше шанс вернуть деньги.
Напомним, в Богородском округе Нижегородской области 72-летняя пенсионерка лишилась 13,4 миллиона рублей, попавшись на мошенников. Женщина лично передала деньги курьерам.