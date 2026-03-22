Мошенники украли 250 тысяч у жительницы Дзержинска под видом продления сим-карты

Полиция вновь напоминает главные правила финансовой безопасности. Сотрудники банков и операторы связи никогда не запрашивают коды из СМС по телефону, поэтому если у вас спрашивают код — это мошенники. Кроме того, не стоит переходить по ссылкам от незнакомцев, сканировать QR-коды и тем более давать удаленный доступ к телефону. В случае подозрительного звонка лучше сразу положить трубку и самостоятельно перезвонить в банк или оператору по официальному номеру.