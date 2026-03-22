Сервис для рыболовов и охотников стал доступен нижегородцам на «Госуслугах»

Цифровой сервис для охотников и рыболовов стал доступен на портале «Госуслуги», сообщили в правительстве Нижегородской области.
Теперь на сайте можно выбрать жизненную ситуацию «Охота и рыбалка». Там указаны ссылки на услуги для охотников и рыболовов, например, получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Там же можно найти ответы на основные вопросы по теме.
Жизненные ситуации на портале позволяют получить государственные услуги в режиме одного окна. Например, это «Строительство дома», «Поступление в вуз», «Многодетная семья» и другие.