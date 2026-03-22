Осинские пловцы вошли в состав сборной Пермского края на окружные турниры

Трое спортсменов Осинского округа Пермского края вошли в состав команды федерального округа по плаванию, сообщили в администрации городского округа. Соревнования проводятся в ходе реализации нацпроекта «Спорт России».
В семи городах страны стартовали чемпионаты и первенства федеральных округов по плаванию. Пермский край представляет команда из 80 спортсменов. В ее состав вошли трое жителей Осинского округа: Дарья Копылова, Анастасия Кушева и Евгений Шипунов.
Чемпионат пройдет среди пловцов 2012 года рождения и старше, первенство — в двух возрастных группах (2011−2012 и 2010−2008 годы рождения). Юные спортсмены из Осы уже показали высокий уровень подготовки и готовы бороться за победу.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.