Вокалисты из поселка Арти Свердловской области стали лауреатами конкурса

Эстрадная студия «Премьера» из Артинского муниципального округа Свердловской области приняла участие в областном конкурсе детского эстрадного вокального творчества «Новая весна», который прошел 15 марта в Ревде, сообщили в администрации округа. Участие в конкурсе соответствует задачам национального проекта «Семья».
По итогам конкурса коллектив получил диплом лауреата за песню «1000 дорог» и диплом третьей степени за песню «Артисту». Ранее студия отметила свой юбилей концертом в районном Доме культуры, а зимой вокалисты стали лауреатами всероссийского песенного конкурса. Высокие результаты подтверждают профессионализм руководителя Ирины Обвинцевой и уровень подготовки участников.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.