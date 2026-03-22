В Казани нашли способ увеличить урожайность кукурузы на 50%

КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Исследование ученых Казанского государственного аграрного университета, которое проводилось в течение трех лет, показало, что применение серного бентонита — удобрения на основе природной глины с добавлением серы — позволяет увеличить урожайность кормовой кукурузы более чем на 50% и улучшить качество корма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
Эксперимент проводили на серых лесных почвах с 2023 по 2025 год в принципиально разных погодных условиях: засушливом (2023), промежуточном (2024) и аномально дождливом (2025). Несмотря на такой разброс, технология показала стабильный результат во всех трех сезонах.
«Мы наблюдали, как уже при минимальной дозе растения заметно прибавляли в высоте и формировали более мощный стебель. При дозе 100 кг на гектар эффект становился стабильным и экономически оправданным — дальнейшее увеличение дозы уже не дает пропорционального прироста урожая. Это важно для хозяйств: технология должна быть не только эффективной, но и выгодной», — приводит пресс-служба слова доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры землеустройства и кадастров Казанского ГАУ Фаика Сафиоллина.
Бентонит — природная глина вулканического происхождения. Серный бентонит, обогащенный элементарной серой, при попадании в почву медленно высвобождает серу в доступной для растений форме, а сама глина при этом улучшает структуру почвы, делая ее более рыхлой и влагоемкой. Для серых лесных почв Татарстана, где дефицит доступной серы встречается повсеместно, это особенно важно.
«Ученые сравнивали участки с поливом и без, испытывая разные дозы серного бентонита в сочетании с минеральными удобрениями. Результаты показали: добавка значительно увеличивает урожай зеленой массы — в обоих режимах выращивания прибавка к контрольным участкам превысила 50%. Одновременно улучшился состав корма: содержание белка заметно выросло», — говорится в сообщении.
Изменения были заметны и внешне. В орошаемых условиях высота растений выросла с 210 до 250 см, стебель стал толще на 12−24%, а початки прибавили в длину 3−5 см. Масса зерна в початке тоже увеличилась, как и его плотность.
В пресс-службе отметили, что технология не требует дорогостоящего переоснащения хозяйств — достаточно скорректировать систему удобрения. Серный бентонит вносится после предпосевной культивации и совместим с уже применяемыми минеральными удобрениями.