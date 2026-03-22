В Казани нашли способ увеличить урожайность кукурузы на 50%

«Мы наблюдали, как уже при минимальной дозе растения заметно прибавляли в высоте и формировали более мощный стебель. При дозе 100 кг на гектар эффект становился стабильным и экономически оправданным — дальнейшее увеличение дозы уже не дает пропорционального прироста урожая. Это важно для хозяйств: технология должна быть не только эффективной, но и выгодной», — приводит пресс-служба слова доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры землеустройства и кадастров Казанского ГАУ Фаика Сафиоллина.