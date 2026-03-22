Сколько первокурсников примут в 2026 году белорусские колледжи и вузы

Каждый четвертый бюджетник в вузах — инженер
Всего в 2026 году вузы страны планируют принять 49,1 тыс. человек. Это больше, чем количество поступивших год назад (45,5 тыс.). Интересно, что общее количество «платников» даже вырастет. Их будет около 16 тыс. (годом ранее — 15,5 тыс.).
Вот как выглядит распределение бюджетных мест по основным специальностям. Самую большую долю среди первокурсников займут будущие инженеры — 7,7 тыс., или 23,3%. Далее идут: педагоги — 3,9 тыс. (11,8%), медики — 3,7 тыс. (11,2%) и аграрии — 3,1 тыс. (9,4%).
Эти цифры примерно соответствуют итогам вступительной кампании 2025 года. Всего набор в этом году в стране будут осуществлять 46 вузов.
Профессионально-техническое образование
План набора в учреждения профессионально-технического образования — колледжи, лицеи и училища — составляет 29 тыс. человек. Основное количество мест (около 75%) зарезервировано на специальности реального сектора экономики.
А именно: инженерные, строительные, промышленные, в сельском хозяйстве, ветеринарии, здравоохранении и соцзащите, педагогике.
В Минобразования рассказали, что в этом году появилось несколько новых специальностей, таких как «косметик», «оператор коптильной установки», «красильщик» и др.
А что в ссузах
В средние специальные учебные заведения план набора составляет 38,9 тыс. человек (из них на бюджетной основе — 31,4 тыс.).
Там тоже появились новые специальности: «правовое обеспечение общественной безопасности», «дизайн анимации», «управление продажами», «эксплуатация и обслуживание нефтяных и газовых месторождений» и др.