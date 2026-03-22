Спортсмены Армавирского реабилитационного центра завоевали 21 медаль

Подопечные Армавирского реабилитационного центра в Краснодарском крае успешно выступили на двух всероссийских соревнованиях специальной олимпиады, сообщили в Министерстве труда и социального развития региона. Мероприятия соответствуют задачам нацпроекта «Семья».
Спортсмены с особенностями здоровья из 22 регионов состязались в беге на снегоступах и лыжных гонках в Нижнем Тагиле, а также в шорт-треке и настольном теннисе в Пензе. В соревнованиях по бегу на снегоступах и лыжным гонкам команда Армавирского центра завоевала 11 наград: пять золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали.
На состязаниях по шорт-треку, настольному теннису и юнифайд-настольному теннису, объединивших более 170 атлетов из 26 регионов, армавирцы привезли 10 наград: шесть золотых и четыре серебряные.
Как отметила замминистра труда и социального развития края Ирина Добровольская, такие соревнования способствуют развитию адаптивного спорта и социальной интеграции людей с ОВЗ.
