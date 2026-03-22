В Башкирии из тени за год вывели более 21 тысячи нелегалов

Больше всего таких работников нашли в ЖКХ и строительстве.

Источник: Аргументы и факты

На заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости подвели итоги 2025 года. Из теневого сектора экономики удалось вывести почти 21 тысячу человек, сообщил вице-премьер правительства РБ — министра спорта Руслан Хабибов.

Наиболее высокий уровень нелегальной занятости выявили в обрабатывающем производстве, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве. В 2026 году работу продолжат.

Представителей администраций районов, добившихся лучших результатов, наградили Благодарственными письмами правительства. Среди отмеченных — Туймазинский и Дюртюлинский районы.