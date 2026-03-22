В Башкирии из тени за год вывели более 21 тысячи нелегалов

На заседании Межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости подвели итоги 2025 года. Из теневого сектора экономики удалось вывести почти 21 тысячу человек, сообщил вице-премьер правительства РБ — министра спорта Руслан Хабибов.
Наиболее высокий уровень нелегальной занятости выявили в обрабатывающем производстве, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве и строительстве. В 2026 году работу продолжат.
Представителей администраций районов, добившихся лучших результатов, наградили Благодарственными письмами правительства. Среди отмеченных — Туймазинский и Дюртюлинский районы.