Безопасности нет, а пробки есть: В Кишиневе перекрывают центр в самый час пик из-за конференции и несколько улиц в других районах

Доступ в некоторые районы Кишинёв будет ограничен в понедельник, 23 марта, в связи с проведением Конференции по безопасности в Черноморском регионе под эгидой Международной Крымская платформой.
Временно доступ будет ограничен вблизи государственных учреждений, а также на ряде улиц с 07:00 до 18:00:
— улица Букурешть на участке между улицами Марии Чеботарь и Николае Йорга;
— улица Марии Чеботарь между улицами Букурешть и 31 августа 1989 года;
— улица Николае Йорга на прилегающих отрезках.
Также, как сообщили в примарии, с 23 по 29 марта приостановят движение по улице Василе Бадиу, на участке между улицами Подгоренилор и 8 Марта. На указанном отрезке будут ремонтировать дорожное полотно.
С 23 по 26 марта будет приостановлено движение по переулку Кэлэраш, на участке между улицами Николае Костина и Милано.
Общественный транспорт временно перенаправят на прилегающие улицы.
