За два года в Калининграде выпустили 1300 электромобилей «Амбер Авто»

Машины используют в такси и каршеринге.

За два года калининградский «Автотор» выпустил 1300 «Амбер Авто» А5. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В 2024 году завод передал 50 электромобилей в таксопарк Калининграда. Также машины используют в каршеринге. «Этот опыт показывает, что высоколокализованный электротранспорт — идеальное решение для такси будущего, и мы готовы масштабировать этот проект на другие регионы», — отметили в пресс-службе.

«‎Автотор» выпустил первые электрокары «‎Амбер Авто» А5 в конце 2023 года. Их начали продавать в Калининградской области в феврале 2024-го. Стоимость машин начинается от 2 225 000 рублей. Помимо Калининграда бренд представлен в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Сочи и Новороссийске.