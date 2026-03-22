В Волгограде гаишники спасли 8-летнего мальчика с острым аппендицитом

В Волгоградской области сотрудникам Госавтоинспекции Денису Грабову и Михаилу Борзилову объявили благодарность за спасение 8-летнего мальчика. Благодаря им ребенок, срочно нуждавшийся в медицинской помощи, попал в стационар в считанные минуты. К дежурившим на посту гаишникам с просьбой о помощи обратились родители школьника, который корчился от боли в машине.
Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, в тот день родители обратились к врачам Фроловской районной больницы с сыном, у которого были сильные боли в животе. Врачи диагностировали острый аппендицит и дали направление на операцию в стационар в Волгограде. Правда, поехал в больницу ребенок не в сопровождении врачей, а в машине с родителями. По пути ему стало совсем плохо.
Испугавшись, что они просто не довезут сына до больницы, родители остановились на посту ДПС в Городищенском районе области. Там сотрудники Госавтоинспекции пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль, включили мигалки и помчались в больницу. Успели. Мальчика прооперировали, сейчас его уже выписали домой.
— Женщина выразил глубокую признательность сотрудникам полиции за внимание, заботу о людях и неравнодушие, подчеркнув, что спасение здоровья и жизни сына — результат их грамотных и оперативных действий, — отметили в ГУ МВД по Волгоградской области.