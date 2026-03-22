В станице Курской на Ставрополье проведут второй этап благоустройства парка

Второй этап благоустройства парка в станице Курской в Ставропольском крае завершится в середине октября, сообщили в правительстве региона. Территорию преображают при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В настоящее время специалистами подрядной организации проводятся подготовительные и демонтажные работы. Срок выполнения благоустройства по муниципальному контракту: 15 февраля — 15 октября 2026 года», — отметил временно исполняющий полномочия главы Курского округа Павел Бабичев.
В парке специалистам предстоит смонтировать уличное освещение, обустроить зеленую зону и разместить арт-объект. Еще на общественной территории оборудуют пространства для отдыха, детские и спортивные площадки. Напомним, что ранее в парке уложили брусчатку, установили лавочки и урны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.