В Новороссийске прошли 4 экологических мероприятия акции «Вода России»

Четыре мероприятия по уборке прибрежных территорий прошли в марте во время всероссийской акции «Вода России» в кубанском городе Новороссийске, сообщили в администрации города. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Так, три мероприятия прошли на побережье Черного моря в Центральном, Восточном и Мысхакском внутригородских районах. Также в Восточном районе привели в порядок берег и русло ручья. В акции приняли участие около 250 человек, в том числе студенты, волонтеры, сотрудники администрации Новороссийска. Вместе они собрали 60 кубометров отходов.
«Жители и активисты города‑героя объединяются вместе, чтобы привести в порядок прибрежные зоны как Черного моря, так и других водных объектов. Это не просто уборка, это вклад в большое общее дело и яркий пример того, как забота о природе начинается с конкретных действий», — отметили в администрации Новороссийска.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.