Заключенным ИК-14 в Хабаровском крае помогут адаптироваться к жизни на воле

Прокуратура Хабаровска и омбудсмен проверили исполнение закона о пробации.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае прокуратура провела масштабную проверку исполнения законодательства о пенитенциарной пробации в исправительной колонии № 14. Главная цель мероприятий: помочь осужденным успешно вернуться в общество после освобождения. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В межведомственном выезде приняли участие не только сотрудники надзорного ведомства, но и представители аппарата Уполномоченного по правам человека, УФСИН, полиции, краевого правительства и Центра занятости. К диалогу с осужденными также присоединились члены Общественной наблюдательной комиссии, центра «Милосердие» и священнослужители.

В рамках открытого диалога заключенным разъяснили их права и возможности при прохождении пробации, а также провели личный прием по частным вопросам. Кроме того, проверяющие осмотрели жилые помещения и производственные цеха, где трудятся осужденные. Такая практика совместных выездов будет продолжена, чтобы максимально упростить процесс социальной адаптации бывших заключенных.

