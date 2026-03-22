В подмосковном Домодедове модернизируют Востряковский лицей № 1

Востряковский лицей № 1 модернизируют в Авиационном микрорайоне Домодедова, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Сейчас подрядчик обновляет кровлю и фасад здания, выполняет отделку внутренних помещений, устанавливает окна и монтирует инженерные коммуникации. Также в учреждении специалисты обустроят входные группы и заменят сантехнику. Еще они приведут в порядок прилегающую территорию. Открыть отремонтированный лицей планируют к 1 сентября.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.