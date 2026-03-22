«В течение месяца — в ГАИ, в течение полугода — в прокуратуре». Юрист назвала варианты оспаривания белорусами постановления по фотофиксации нарушения на дороге — «письма счас

Варианты оспорить постановление по фотофиксации или «письмо счастья» от ГАИ назвала адвокат специализированной юридической консультации Минска «Корпоративное право и налоги», магистр юридических наук Валентина Корсун, сообщает Белорусская республиканская коллегия адвокатов.
Обычно автомобилисты, а точнее собственники автомобиля, получают такие «письма счастья» из-за превышения скорости или из-за не пройденного вовремя техосмотра.
От количества «писем счастья» может зависеть не только то, лишат ли водителя прав при грубом нарушении ПДД, но и, например, выдаст ли ему банк соответствующий кредит, отметила юрист.
Валентина Корсун назвала сроки по оспариванию постановления по фотофиксации. Один месяц с момента получения постановления — оспаривание в ГАИ, а если пропущен этот срок, то в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу постановления через прокуратуру.
