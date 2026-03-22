Поминальные субботы. Священник рассказывает о традициях Великого поста

Православные верующие Волгоградской области продолжают соблюдать Великий пост. У многих возникают вопросы. На них отвечает протоиерей Олег Кириченко, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы р. п. Средняя Ахтуба.
Во время поста проходят поминальные субботы. В чём их смысл?
— Смысл в том, что мы любим не только тех, кто сейчас живёт рядом с нами, но и тех близких, кто уже покинул нас. Как отблагодарить их за радостные моменты, которые между нами были? Привычные способы выразить любовь нам в этом не помогут. Более того, каждый думающий человек понимает, что никакие пышные поминки и самый красивый крест для наших усопших родных ровным счётом ничего не значат. Нужно что-то другое, и Церковь предлагает нам молитву. Молитва — это проявление нашей любви. Великий пост — особое время покаяния, повод задуматься об обидах, которые мы могли причинить нашим усопшим. Поэтому во время Великого поста три субботы, 2-я, 3-я и 4-я, сугубо посвящаются молитвенному поминовению усопших.
Все родительские субботы — это всегда движение к Великой Субботе, последнему дню перед Пасхой, когда Церковь вспоминает телесное пребывание Христа во гробе. Три родительские субботы внутри поста напоминают о том, что путь покаяния ведёт к Пасхе — к победе жизни над смертью. И уже в преддверии этой радости Церковь молится о тех, кто ожидает всеобщего воскресения, находясь за чертой земной жизни.
Как в пост проводить поминки, если за столом собираются и верующие, и невоцерковлённые?
— Часто невоцерковлённые люди вообще не понимают смысла поста, отсюда и их недоумения по поводу ограничений. Поминальные трапезы — проявление нашей любви к почившим. Именно этим они ценны. В церковном календаре установлено 4 многодневных поста. Друг от друга они отличаются и продолжительностью, и строгостью. В Рождественский и Петровский посты разрешается рыба, в Великий и Успенский — из рациона верующих людей она практически полностью исключена. Поэтому в Рождественский и Петровский посты из ситуации выйти легче, в Великий же пост нецерковным людям сложнее. Таким можно предложить рыбные блюда без особых изысков, при этом постящиеся просто не будут их есть. Алкоголь на поминках не приветствуется. Вы собираетесь за столом помянуть усопшего добрыми воспоминаниями, рассказами из его жизни, молитвой, пожеланием ему Царствия Небесного, пища служит при этом жертвой памяти, накормить людей в память о дорогом человеке. Пьянство же — мерзость пред Богом, не угодное Богу действо. И главное, помните: никакими пышными поминками мы не поможем бестелесной душе усопшего человека, только молитвой. Прежде всего молитвы ждут наши почившие в день их поминовения и ничто, ничто её заменить не может!