Поминальные субботы. Священник рассказывает о традициях Великого поста

— Часто невоцерковлённые люди вообще не понимают смысла поста, отсюда и их недоумения по поводу ограничений. Поминальные трапезы — проявление нашей любви к почившим. Именно этим они ценны. В церковном календаре установлено 4 многодневных поста. Друг от друга они отличаются и продолжительностью, и строгостью. В Рождественский и Петровский посты разрешается рыба, в Великий и Успенский — из рациона верующих людей она практически полностью исключена. Поэтому в Рождественский и Петровский посты из ситуации выйти легче, в Великий же пост нецерковным людям сложнее. Таким можно предложить рыбные блюда без особых изысков, при этом постящиеся просто не будут их есть. Алкоголь на поминках не приветствуется. Вы собираетесь за столом помянуть усопшего добрыми воспоминаниями, рассказами из его жизни, молитвой, пожеланием ему Царствия Небесного, пища служит при этом жертвой памяти, накормить людей в память о дорогом человеке. Пьянство же — мерзость пред Богом, не угодное Богу действо. И главное, помните: никакими пышными поминками мы не поможем бестелесной душе усопшего человека, только молитвой. Прежде всего молитвы ждут наши почившие в день их поминовения и ничто, ничто её заменить не может!