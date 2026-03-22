Появилось приложение, в котором можно слушать аудиокниги на белорусском языке

В Беларуси сделали приложение «Чытанка», для прослушивания аудиокниг на белорусском языке. Его впервые презентовали на Минской международной книжной выставке-ярмарке, пишет БелТА.

Источник: Министерство информации

Приложение работает на всех типах мобильных устройств, и его уже можно бесплатно скачать в Google Play, App Store и AppGallery.

Сейчас в «Чытанке» доступны для прослушивания около 155 произведений белорусской художественной литературы, а всего там уже размещено более 250 книг. Есть раздел и детских кних на белорусском и русском языках.

Приложение будет постоянно обновляться. Там можно регулировать скорость воспроизведения, делать закладки для продолжения прослушивания, сохранять любимые книги и делиться ссылками в соцсетях.

Буквально недавно в «Чытанке» появился интересный раздел, где популярные произведения озвучены самими авторами. Сообщается, что проект разработан при поддержке Союза писателей Беларуси и Министерства информации.