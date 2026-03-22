Появилось приложение, в котором можно слушать аудиокниги на белорусском языке

Приложение работает на всех типах мобильных устройств, и его уже можно бесплатно скачать в Google Play, App Store и AppGallery.
Сейчас в «Чытанке» доступны для прослушивания около 155 произведений белорусской художественной литературы, а всего там уже размещено более 250 книг. Есть раздел и детских кних на белорусском и русском языках.
Приложение будет постоянно обновляться. Там можно регулировать скорость воспроизведения, делать закладки для продолжения прослушивания, сохранять любимые книги и делиться ссылками в соцсетях.
Буквально недавно в «Чытанке» появился интересный раздел, где популярные произведения озвучены самими авторами. Сообщается, что проект разработан при поддержке Союза писателей Беларуси и Министерства информации.