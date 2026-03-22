Минусинец превратил летнюю кухню у себя на даче в наркосклад

В Минусинском округе оперативники изъяли у местного жителя крупную партию наркотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения по наркоконтролю провели у подозреваемого обыск на его приусадебном участке. В летней кухне было обнаружено множество свертков, два полимерных пакета и стеклянная банка с марихуаной, а также части растений конопли.
51-летний мужчина пояснил, что наркотические средства он хранил для собственного употребления.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. С него взяли подписку о невыезде.