Аналитики выяснили, почему россияне чаще всего увольняются

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Чаще всего россияне увольняются, не проработав и года, из-за несоответствия зарплаты и фактических рабочих задач, отношения руководства и отсутствия возможностей карьерного роста, говорится в исследовании платформы Dream Job, которое есть у РИА Новости.
Исследование проводилось на основании анализа более чем 239 тысяч отзывов о работодателях на платформе.
«На фактор оплаты приходится 26% упоминаний среди причин раннего ухода сотрудников. При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли. Уже на старте важно проговаривать, какие задачи ждут сотрудника и в каком темпе предстоит работать», — приводятся в исследовании слова основателя и гендиректора Dream Job Бориса Курбатова.
Второе место среди причин раннего ухода (24%) занимает фактор руководства — работники оценивают не только уровень дохода, но и насколько условия и отношение со стороны менеджмента «стоят» этих денег.
На третьем месте — карьера и развитие (15%). «Освоившись в компании, сотрудник начинает понимать, как устроена работа у коллег, есть ли движение внутри команды, дают ли ему больше ответственности, и есть ли рост доверия со стороны руководства. Если ничего не меняется, человек делает вывод, что успешной карьеры здесь не будет», — объясняют аналитики.
Также в 11% комментариев упоминается нагрузка и график работы — причиной ухода могут стать переработки, плавающее расписание и высокая интенсивность работы, отмечается в исследовании.
Чаще всего сотрудники уходят, не проработав и года, в сервисных и массовых сегментах. Так, в гостиницах, ресторанах, общепите и кейтеринге доля отзывов, в которых пользователи указывают, что ушли в первые 12 месяцев, достигает 48%, в сфере услуг — 46%, в розничной торговле — 43%.
Также сотрудники долго не задерживаются в сферах искусства и культуры, услуг для бизнеса и непищевых товаров народного потребления — по 42% отзывов; в креативных индустриях (СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн и продюсирование) — 41%. «В этих сферах о работе меньше года говорится примерно в каждом втором-третьем негативном отзыве», — отметили в компании.
При этом в более крупных и капиталоемких отраслях показатели ниже, что выглядит достаточно контрастно. В добыче доля ранних уходов составляет 29%, в энергетике — 28%, в нефтегазе — 26%. «Здесь более сложный вход в профессию и формализованные условия снижают вероятность импульсивных решений о найме и увольнении», — объясняют аналитики.
Они также отмечают, что в небольших компаниях доля ранних уходов выше. Так, в компаниях с численностью персонала до 50 человек она достигает 42%, в сегменте компаний со штатом 51−200 человек — 40%, а в крупных организациях (500+ сотрудников) показатель снижается до 35%.
«Разница во многом связана с устойчивостью процессов — в небольших командах выше зависимость от конкретного руководителя и менее формализованы условия, тогда как в больших структурах адаптация и нагрузка предсказуемы», — поясняют авторы исследования.