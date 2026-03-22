Нижегородцы смогут получить разрешение на охоту через Госуслуги

Жители Нижегородской области теперь могут воспользоваться сервисом «Охота и рыбалка» на портале «Госуслуги». Через него можно получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов, узнать правила хранения ружья, порядок действий при получении оружия в наследство и требования к подтверждению навыков охотминимума.