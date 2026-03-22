В Приволжском районе Самарской области отремонтируют 20,2 км дорог

А всего в регионе в 2026 году в нормативное состояние собираются привести более 115 км трасс.

Два участка трасс общей протяженностью 20,2 км отремонтируют в 2026 году на территории Приволжского района Самарской области, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Так, будет обновлен отрезок трассы Приволжье — Обшаровка — Бестужевка длиной 19,4 км. По этой дороге жители района ежедневно добираются в школу и на работу. Еще эта трасса ведет к переправе через Волгу. Кроме того, дорога популярна среди охотников и рыбаков.

Помимо этого, специалисты обновят участок трассы Приволжье — Бестужевка — Кашпир протяженностью 800 м. Эта дорога также востребована у местных жителей. По ней можно доехать до социальных учреждений.

Всего в 2026 году в Самарской области по нацпроекту планируют привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения. При этом более 40 км из них будут капитально отремонтированы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.