Красноярцам рассказали, как сохранять эмоциональное здоровье

Красноярцам назвали продукты-антидепрессанты.

Источник: Комсомольская правда

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю дали рекомендации по поддержанию эмоционального здоровья. Санврачи советуют соблюдать режим труда и отдыха, высыпаться, придерживаться здорового образа жизни и больше общаться с дорогими людьми, а также чаще двигаться — достаточно прогулок, танцев или плавания.

Полезно находить время для хобби и чаще бывать на солнце: солнечный свет стимулирует выработку серотонина — «гормона радости». Серотонин вырабатывается из аминокислоты триптофана, которую организм получает только с пищей. Вот топ богатых им продуктов:

— Сыры «Швейцарский», «Чеддер», «Пошехонский» (до 1000 мг триптофана на 100 г продукта). Чуть меньше в сыре «Фета», брынзе, молоке, молочных и кисломолочных продуктах;

— индейка, курица, говядина, баранина, свинина;

— горбуша, сельдь, скумбрия, щука, треска, икра, кальмары;

— миндаль, фундук, кедровый и грецкий орех, кунжут, семена подсолнечника;

— куриные и перепелиные яйца;

— белые грибы, вешенки;

— крупы и бобовые.

Чтобы триптофан усвоился и достиг мозга, в рационе должны присутствовать углеводы.