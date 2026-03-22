Красноярцам рассказали, как сохранять эмоциональное здоровье

В Роспотребнадзоре по Красноярскому краю дали рекомендации по поддержанию эмоционального здоровья. Санврачи советуют соблюдать режим труда и отдыха, высыпаться, придерживаться здорового образа жизни и больше общаться с дорогими людьми, а также чаще двигаться — достаточно прогулок, танцев или плавания.
Полезно находить время для хобби и чаще бывать на солнце: солнечный свет стимулирует выработку серотонина — «гормона радости». Серотонин вырабатывается из аминокислоты триптофана, которую организм получает только с пищей. Вот топ богатых им продуктов:
— Сыры «Швейцарский», «Чеддер», «Пошехонский» (до 1000 мг триптофана на 100 г продукта). Чуть меньше в сыре «Фета», брынзе, молоке, молочных и кисломолочных продуктах;
— индейка, курица, говядина, баранина, свинина;
— горбуша, сельдь, скумбрия, щука, треска, икра, кальмары;
— миндаль, фундук, кедровый и грецкий орех, кунжут, семена подсолнечника;
— куриные и перепелиные яйца;
— белые грибы, вешенки;
— крупы и бобовые.
Чтобы триптофан усвоился и достиг мозга, в рационе должны присутствовать углеводы.