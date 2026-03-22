Еще 4 гида подтвердили свою квалификацию в Пензенской области

Экзамен по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Пензенской области сдали еще четыре специалиста, сообщили в региональном министерстве культуры и туризма. Это отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Процесс аккредитации состоял из двух этапов: тестовой части из 30 вопросов и практического задания. Кандидаты продемонстрировали свои знания, проведя экскурсии по одному из турмаршрутов Пензы и Бековского, Наровчатского и Белинского районов. Было определено, насколько хорошо гиды умеют раскрывать исторический, географический и культурный контекст.
Уточним, что процедуру аттестации также проходят сотрудники музеев, туристско-информационных центров. Всего в регионе нагрудную карточку квалифицированного экскурсовода получили 44 специалиста. Ознакомиться с графиком работы аттестационной комиссии на первую половину 2026 года можно по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.