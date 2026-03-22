В Чувашии обновят участок дороги Комсомольское — Яльчики — Буинск

Специалисты отремонтируют 3,7 км этой трассы.

Участок трассы Комсомольское — Яльчики — Буинск приведут в нормативное состояние в Чувашской Республике при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Подрядчику предстоит отремонтировать 3,7 км проезжей части. Там заменят асфальтовое покрытие и укрепят обочины. К работам планируют приступить 1 мая. Подчеркивается, что автодорога Комсомольское — Яльчики — Буинск является важным транспортным коридором. Она связывает Чувашии и Татарстан.

Напомним, что ранее специалисты обновили еще один участок этой трассы. Его протяженность — 9,4 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.