Пермский «Амкар» сыграл вничью с Брянскром

Пермская команда сохранила пятое место в турнирной таблице.

Источник: Комсомольская правда

В четвёртом туре LEON Второй лиги А (группа «Серебро») пермский «Амкар» и гости из Брянска сыграли вничью — 1:1. Матч состоялся 21 марта на стадионе «Звезда» в Перми.

Во втором тайме счёт открыл нападающий «Динамо» Грибов, отличившийся на 54-й минуте. Однако спустя три минуты игрок «Амкара» Толкачёв восстановил равновесие, принеся своей команде ничью.

После пяти сыгранных матчей в активе пермяков пять очков — это пятое место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Амкар» проведёт 28 марта в Кирове против местного «Динамо», которое набрало шесть очков и располагается на четвёртой строчке.