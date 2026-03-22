В Хабаровске рассказали подробности аварии на трубопроводе

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар — РИА Новости. Авария на трубопроводе в Хабаровске, из-за которой в трех районах города пропало отопление, затронула не менее 10 тысяч местных жителей, сообщили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в воскресенье сообщил, что коммунальная авария, случившаяся на тепломагистрали, оставила без горячей воды и отопления жителей Железнодорожного, Кировского, Центрального районов города. По его словам, вернуть горячую воду планируют до 17.00 местного времени (10.00 мск).
«Не менее 10 тысяч потребителей. Проблем с водоснабжением нет. (Отсутствует — ред.) только отопление», — ответили РИА Новости в прокуратуре Хабаровского края на вопрос о числе потребителей, оставшихся без воды и отопления из-за аварии.